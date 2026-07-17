Oulaï pronto ad arrivare a Firenze in nottata: i dettagli

Arrivano altre notizie riguardo il centrocampista Christ Oulai dopo le tante indiscrezioni uscite oggi. Stavolta sembra che il giocatore possa arrivare a Firenze in nottata.

Quando arriva Oulaï

A riferirlo su Twitter è Yağız Sabuncuoğlu, giornalista turco molto attento alle vicende di calciomercato internazionale: “La Fiorentina ha raggiunto un accordo con Christ Inao Oulai per un contratto di 4 anni con opzione per il quinto. Oulai partirà per l'Italia alle 23:00 per firmare il contratto ufficiale e sottoporsi alle visite mediche”.

L'accordo tra giocatore e società

Di seguito trovate il tweet ufficiale di Sabuncuoğlu, che ha anche confermato che l'accordo tra il giocatore e il club viola dovrebbe essere di quattro anni con opzione per il quinto.