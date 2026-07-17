Il punto sul mercato: Oulaï è un caso da telenovela. Una giornata folle, ma la Fiorentina vede la luce. Gosens lascia, Kean…

In casa Fiorentina non si ricordano giornate di mercato così surreali da anni. La trattativa con il Trabzonspor per Christ Inao Oulaï è andata avanti anche oggi, con in programma l'arrivo del ragazzo a Firenze in giornata. Non è arrivato per una storia tanto assurda quanto scioccante, fatta di rappresentanti sbagliati e problematiche disciplinari. Ma il club turco ha ritrovato il ragazzo, reindirizzato all'aeroporto di Istanbul.

Che telenovela Oulaï… ma finalmente ci siamo

Dopo questa incredibile giornata, fatta peraltro di un susseguirsi di riflessioni e ripensamenti ambo le parti, la Fiorentina sembra finalmente vedere una luce in fondo al tunnel. In questi minuti il club lavora per l'accordo totale con il giocatore (già in pugno) e con il Trabzonspor, forte già di un'intesa verbale. Siamo agli ultimi dettagli di una trattativa faticosa e incredibile, ma vicinissima dall'essere portata a termine. Insomma, tra Oulaï e la Fiorentina ora il matrimonio è davvero dietro l'angolo. Sembra fatta.

Gosens-Schalke, ufficiale

Intanto è arrivata una cessione ufficiale: Robin Gosens saluta Firenze, anche con un pizzico di rammarico per il trattamento della società. Il tedesco si unisce a un club che gli sta molto a cuore, lo Schalke 04: per lui un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Kean non sembra lasciare Firenze

Per quanto riguarda Moise Kean, invece, le intenzioni sembrano diverse. Ormai i termini per la clausola da 62 milioni di euro sono scaduti da qualche giorno e il centravanti non dà affatto segnali di voler lasciare la Fiorentina. Il club tratta soltanto offerte di un certo valore, che superano i 40 milioni di euro.