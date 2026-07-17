Oulaï-Fiorentina, riflessioni in corso in casa viola. La ragione può essere un colpo in attacco? La situazione

La trattativa per portare Christ Inao Oulaï dal Trabzonspor alla Fiorentina va avanti, e non da pochi giorni, e non è certo una novità… ma l'affare ancora non è giunta alla chiusura. La dirigenza viola sta infatti valutando se effettuare un investimento anche su un altro centrocampista dopo l'acquisto di Atta, oppure dirigersi su altre zone di campo.

Occhio alle ali

L'attenzione a questo punto va sul fronte esterni d'attacco, le ali che mancano alla Fiorentina e che invece sono parte essenziale nello scacchiere tattico di Fabio Grosso, nuovo allenatore gigliato. La Fiorentina potrebbe valutare di piazzare il prossimo esborso importante di denaro su un'ala di spessore.

Si lavora senza sosta

Ore frenetiche in casa viola, Paratici non si ferma un attimo per costruire la nuova Fiorentina 2026-2027, chiamata a risalire, stupire e farsi notare, dopo che la versione 25-26 è stata vicina ad un tragico collasso.