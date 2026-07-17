Tekke: "Il futuro di Oulaï non è stato ancora definito, i colloqui sono in corso. Ma il nostro focus è altrove"

Non solo il vice presidente del Trabzonspor ieri si è espresso sul futuro di Christ Inao Oulaï. Anche il tecnico dei turchi Fatih Tekke ha parlato alla stampa del centrocampista classe 2006 che piace molto alla Fiorentina.

Le parole dell'allenatore

“La situazione di Oulai non è ancora stata definita. Sono in corso i colloqui per decidere se resterà o meno. Si è scritto e detto molto sul suo conto, ma il nostro focus è altrove”.

Sul mercato

“Abbiamo accelerato sul mercato e concluso operazioni importanti. Faremo ancora uno o due ultimi innesti. Continuiamo a lavorare insieme al nostro presidente e alla dirigenza”.