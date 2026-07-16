Bucciantini: "Se Kean sta bene la Fiorentina deve puntare tutto su di lui. Fagioli-Oulai? Che centrocampo potremmo avere"

Questo pomeriggio il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno ha avuto modo di dire la sua sul momento attuale della Fiorentina.

“Se Kean non sta bene è chiaro che non si possa vendere, o per lo meno non riesci a farlo perchè nessuno è disposto a dare la cifra che la Fiorentina. Se invece Kean sta bene, mi dite dove troviamo un attaccante del suo livello? In rosa non lo abbiamo, Piccoli non ha dimostrato di poter fare il titolare in una squadra come la Fiorentina, oltre al fatto che non credo che l'ex Cagliari possa essere un centravanti idoneo al 4-3-3 di Grosso. Kean invece è un attaccante che quando sta bene può fare di tutto: è un marcatore che sta bene da solo, ma che con due esterni di livello possa rendere ancora di piu”.

“Se Kean sta bene la Fiorentina deve puntare tutto su di lui”

Ha anche aggiunto: “Se sta bene sarebbe un errore venderlo: come si può pensare che la Fiorentina riesca a trovare un attaccante migliore per sostituirlo, quando adesso sul mercato nessuno ha comprato un centravanti. Solo il Milan lo ha fatto, spendendo piu di 70 milioni per una riserva del PSG, senza dimenticare i grandi problemi che ha la juventus, che non riesce a ricomprarsi Kolo Muani. Se sta bene secondo me bisogna semplicemente farlo giocare”

“Mi viene solo da chiedere una cosa a Grosso”

Ha parlato anche di Grosso: “L'impatto di Grosso lo si può seguire soltanto seguendo gli allenamenti da vicino: quanto è seguito dai giocatori e soprattutto l'entusiasmo che in loro instaura. Quello che mi chiedo è come facciano ad allenarsi con questo caldo, cosa che la Fiorentina ha in comune con le prime cinque del campionato: mi chiedo quanto lavoro si riesca effettivamente a fare con queste temperature, sia a livello di qualità che di quantità. Immagino che sarà difficilissimo adeguarsi a certe situazioni”.

“Fagioli e Oulai insieme? Sarebbe un super centrocampo”

Qualche parola anche su Inao Oulai: “Qualche giorno fa mi era stato domandato se cambierei Fagioli con l'Ivoriano. La mia risposta fu chiara: sicuramente no, perchè credo che Fagioli a Firenze abbia trovato il suo ruolo in campo. In questo momento per questo l'ex Juventus non lo terrei. Se invece i venisse detto che tengo Fagioli e arriva anche Inao Oulai, completando un centrocampo molto tecnico, la cosa mi piace moltissimo. E sono ancora in attesa di capire cosa sarà di Thorsvedt, che secondo me innalzerebbe ulteriormente il livello della mediana. La Fiorentina con Oulai farebbe un grande colpo: sta prendendo un 20enni di livello che sta continuando a crescere, che si è messo in mostra al Mondiale risultando un pilastro della Costa d'Avorio”.

“Ecco perchè la Fiorentina è avvantaggiata rispetto ad altri club”

Ha poi concluso sottolineando un aspetto: “Non mi sembra di essere nella realtà, adesso cominciano a mancare le parole. Ora andiamo a giro per il mondo a comprare alcuni de giocatori più forti in circolazione: Atta e Jimenez sono due ottimi acquisti di prospettiva. E' la conferma che la Fiorentina, che può spendere, ha un grandissimo vantaggio anche su squadre che fatturano il triplo di noi, e che partecipano alle competizioni europee”: