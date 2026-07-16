Il Napoli vuole Favasuli a tutti i costi ma dovrà far attenzione ad un'agguerrita concorrenza

Nelle ultime ore è apparso sempre piu forte l'interessamento del Napoli per il terzino del Catanzaro Costantino Favasuli, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Squadra viola che, al momento della cessione al club calabrese, era convinta che il giocatore potesse esplodere, tanto da mettere nel contratto una lauta percentuale sulla futura rivendita: ai temi Pradè e co. lo cedettero garantendosi il 50%.

C'è l'accordo tra le parti ma potrebbe scatenarsi un'asta

Questo particolare non sembra aver spaventato il Napoli, che secondo le ultime voci avrebbe già trovato un accordo con il ragazzo e sarebbe molto vicino a trovare quello con il club proprietario del cartellino. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il grande spauracchio per De Laurentiis potrebbe però arrivare dalla concorrenza.

Sono tanti i club di Serie A ad aver messo gli occhi su di lui

In questi giorni e in queste ore hanno sondato concretamente il terreno per il giocatore, tra le altre, la Fiorentina, il Cagliari, il Torino e anche la Roma. Il Catanzaro, squadra che ne detiene il cartellino, chiede 10 milioni per la cessione, il Napoli come detto resta avanti ma serve una stretta finale per annullare una concorrenza ampia e sempre più nutrita.