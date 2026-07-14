Oulai ha scelto Firenze, un orientamento comunicato alla sua società. La distanza economica da limare

Christ Oulai è fortemente nel mirino della Fiorentina e potrebbe essere proprio quella viola la nuova realtà del centrocampista per la prossima stagione.

La scelta di Oulai

L'ivoriano ha fatto sapere al proprio club, il Trabzonspor, di voler lasciare la Turchia per trasferirsi in Italia. Un fatto questo che ribadirà al suo ritorno a Trebisonda previsto per domani.

Richiesta iniziale altissima

C'è da trovare però un accordo a questo punto tra società e in questo senso ci sono delle divergenze economiche da limare. Il Trabzonspor era partito con una richiesta di 40 milioni per lui, ovvero il doppio della valutazione che dava la Fiorentina (20 milioni). E' possibile che il punto di incontro possa avvenire esattamente nel mezzo? Probabile, di certo c'è che non sarà un'operazione economica di basso cabotaggio per le casse gigliate.

Formula articolata

Di sicuro però il diesse Fabio Paratici è stato in grado di trovare formule articolate per risolvere anche questioni apparentemente intricate come questa del resto.