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La Fiorentina mette le stelle al centro: Ne manca solo una per completare il quadro

Redazione /
Christ Inao Oulai
Christ Inao Oulai ai Mondiali
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Un centrocampo pieno di stelle. E' quello che la Fiorentina sta costruendo secondo il Corriere dello Sport-Stadio

Ne manca una

Per due-terzi il quadro è già composto: ne manca solo una all'appello. E quella stella porta il nome di Christ Inao Oulaï, attualmente di proprietà del Trabzonspor. L’ivoriano andrebbe ad inserirsi tra Ndour a destra e Atta, appena prelevato dall'Udinese, a sinistra. Operazione questa da 20-25 milioni di euro, anche se con formula modulabile e creativa come quelle viste a più riprese in questa estate.

La fine di Fagioli

Il tutto dunque a discapito di Fagioli, anche se il quotidiano sportivo ritiene che il suo addio, in caso di arrivo di Oulai, non sia così automatico, ma potrebbe determinarsi solo a fronte di un’offerta adeguata.

 

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