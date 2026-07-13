Bucciantini: "Oulai per Fagioli? Per me no, prima di prendere gente in mezzo devi vendere. Dispiaciuto se Dodo va via"

Marco Bucciantini, tifoso viola e opinionista di Sky Sport, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno.

Sugli esterni

“Alex Jimenez è un giocatore che mi piace, soprattutto perché è versatile. Non lo vedo solo come terzino destro, non sarei stupito se si lo si vedesse anche in altre parti del campo. La Fiorentina ora ha da prendere ancora 2 o 3 esterni, soprattutto se va via Dodô. Io sono dispiaciuto se andasse via, perché per me il brasiliano è tra i primi 3 terzini destri del campionato. I suoi numeri? Gli assist li fai quando la gente segna. Quest'anno la Fiorentina ha fatto tanto fatica”.

Sul centrocampo

"Fagioli io non lo cambierei con Oulai. La Fiorentina ha bisogno di un 7 e di un 11. Sta prendendo un sinistro perché con Gosens è finita. Prima di un altro acquisto a centrocampo bisogna svuotare. Fagioli ha trovato un ruolo qui, come giocatore e come ragazzo".