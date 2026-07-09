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Fiorentina, fatta per Atta, trattativa chiusa nella notte

Redazione /
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Altra mossa a sorpresa da parte della Fiorentina che, secondo quanto riportato da Sky, ha chiuso la trattativa per Arthur Atta

Accelerazione decisiva

Nel corso della notte arrivata l'accelerazione decisiva per il poliedrico calciatore dell'Udinese che era entrato nel mirino di altri grandi club, soprattutto in Italia. 

Venti milioni

Il giocatore, stando ai primi report, arriva a titolo definitivo al club viola e l'offerta fatta ai friulani supera, come valore, i venti milioni di euro

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