Fiorentina, fatta per Atta, trattativa chiusa nella notte
Altra mossa a sorpresa da parte della Fiorentina che, secondo quanto riportato da Sky, ha chiuso la trattativa per Arthur Atta.
Accelerazione decisiva
Nel corso della notte arrivata l'accelerazione decisiva per il poliedrico calciatore dell'Udinese che era entrato nel mirino di altri grandi club, soprattutto in Italia.
Venti milioni
Il giocatore, stando ai primi report, arriva a titolo definitivo al club viola e l'offerta fatta ai friulani supera, come valore, i venti milioni di euro.
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