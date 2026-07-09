62 milioni di motivi per stare lontano da lui!

Manca praticamente una settimana alla scadenza della clausola rescissoria da 62 milioni di euro che è ancora in vigore per il centravanti della Fiorentina, Moise Kean.

Nessuno ha bussato alla porta

Giunti a questo momento possiamo dire che nessuno si è presentato al cospetto del club viola manifestando la propria volontà di voler usufruire della clausola per portarsi a casa il giocatore.

Niente sorprese

Questa non è certo una sorpresa alla luce dell'ultima stagione vissuta dall'attaccante, che non ha saputo né potuto per certi versi, ripetere la grande annata precedente.

Circostanze negative

Motivi tecnici certo, ma anche fisici, con il dolore alla tibia che lo ha messo fuori causa nell'ultimo mese e mezzo di campionato. Tutta una serie di circostanze che hanno influito sulla valutazione di mercato del giocatore.