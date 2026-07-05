Dragusin subito a Firenze: visite già in programma e Grosso l'avrà da inizio ritiro

Un colpo di scena che spariglia le carte proprio ad un passo dalla chiusura del week end: Fabio Paratici ha in pratica completato il restyling della difesa viola, assicurandosi anche Radu Dragusin, per il momento in prestito oneroso dal Tottenham.

Il rumeno subito a Firenze

Il difensore sarà subito a Firenze, come specificato da Fabrizio Romano: visite mediche già programmate e via libera del Tottenham, su pressing dello stesso Dragusin. Fabio Grosso quindi avrà una coppia di centrali tutta nuova fin da inizio ritiro.