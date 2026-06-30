Le perforazioni per la copertura del Franchi. L'obiettivo da raggiungere per il centenario della Fiorentina

Il primo lotto dei lavori per lo stadio Artemio Franchi prosegue: da tabella di marcia si dovranno concludere tra un anno.

Perforazioni

Sono iniziate le perforazioni per posizionare i micropali che serviranno a sostenere la copertura nel lato compreso tra la tribuna e la nuova Fiesole.

L'obiettivo

L'obiettivo è quello di avere completato la struttura principale della stessa copertura entro il 29 agosto, quando la Fiorentina farà il suo esordio in campionato in casa e verrà anche celebrata la festa del centenario viola.

Intanto è in atto anche il trasloco dell'area riservata alle televisioni.