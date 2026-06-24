Continua il mercato parallelo di Paratici. Nuovo ingresso anche nell'area medica del Viola Park

Continua la rivoluzione strutturale di Fabio Paratici. Marketing, comunicazione, scouting e adesso anche area medica. Una ristrutturazione che vede coinvolti tutti i settori del club gigliato.

Nuovo ingresso nell'area medica

Il prossimo nuovo ingresso al Viola Park dovrebbe essere quello di Andrea Magini, che andrà a rinforzare l'area medica della Fiorentina come nuovo fisioterapista del club. Magini è nato a Terranuova Bracciolini ed è già passato per il club viola (nelle giovanili) dal 2014 al 2016. La sua affermazione nel mondo del calcio è avvenuta in Spagna al Villarreal e poi al Chelsea.

La rivoluzione oltre il campo di Paratici

Un altro segnale chiaro della direzione intrapresa dalla Fiorentina, che non vuole limitarsi a costruire una squadra più competitiva ma punta a rafforzare ogni settore del club.