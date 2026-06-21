La Fiorentina ha un nuovo preparatore dei portieri! Una scelta di assoluto prestigio, con lo zampino di Paratici

La Fiorentina avrà un nuovo preparatore dei portieri, si tratta di Claudio Filippi, apprezzatissimo specialista, considerato uno dei migliori (se non il migliore) nel panorama italiano.

Nuovo arriva al Viola Park

Secondo quanto scrive sul proprio sito l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Filippi non seguirà Massimiliano Allegri al Napoli, dopo aver trascorso insieme l'ultimo anno in rossonero. L'esperto preparatori dei portieri ha scelto Firenze come prossima tappa della sua carriera.

Una carriera al top

La carriera di Filippi parla da sola: Il settore giovanile della Roma, poi il salto fra i grandi con Siena, Parma e Chievo Verona. La consacrazione arriva con il passaggio nel 2010 alla Juventus, dove è rimasto per ben 14 anni, prima di seguire Allegri al Milan nell'ultima stagione. Una scelta di assoluto prestigio e valore tecnico quella compiuta dalla Fiorentina e da Fabio Paratici, estimatore del lavoro di Filippi dai tempi di Torino.