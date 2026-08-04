Mastantuono lascia il ritiro del Real Madrid: "L'argentino è diretto alla Fiorentina" - VIDEO

Nel corso della mattinata Fiorentinanews.com ha parlato di “cessione imminente” per Franco Mastantuono. E l'evoluzione di questa vicenda è stata davvero velocissima.

Ritiro lasciato

Il giornalista Diego Mengual ha documentato su X l'uscita del giocatore in anticipo dal ritiro della squadra alla Ciudad Deportiva del Real Madrid, scrivendo che oggi “l'argentino si è allenato a parte” ed è “diretto verso la Fiorentina”.

Destinazione Fiorentina

Anche la giornalista di Cadena Cope, Arancha Rodriguez, parla di cessione imminente del giocatore e come prossima destinazione indica proprio la Fiorentina.