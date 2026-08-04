Un grande affare già incanalato, i paletti che contornano la strada verso Mastantuono

Franco Mastantuono è il nome che brilla più di tutti per quanto riguarda l'attualità del mercato della Fiorentina. E questo tipo d'affare sembra essere già incanalato, ha dei paletti ben precisi a delimitare i contorni.

La bozza d'accordo

Qualora arrivasse l'argentino, lo farebbe in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni e controriscatto a favore del Real Madrid fissato attorno ai 50.

River Plate fuori dai giochi

Nel frattempo ha perso valore l'ipotesi del ritorno al River Plate, caldeggiata dall'entourage del giorno, ma sempre mal vista dai blancos, che vogliono che resti in Europa per seguirlo più da vicino e per tenerlo in un campionato che sia più competitivo e formativo.