Mastantuono, cresce l'ottimismo: "Sarà il prossimo a lasciare il Real Madrid, Fiorentina in testa alla corsa"

Pendenti dalle labbra di Mastantuono. Scrivendo così abbiamo chiuso la giornata di ieri. E quelle labbra potrebbero pronunciare anche parole dolcissime all'indirizzo della Fiorentina.

“Sarà il prossimo a lasciare il Real Madrid”

“Franco Mastantuono sarà il prossimo a lasciare il Real Madrid in prestito con la Fiorentina che avanza nelle trattative”. Lo dice l'insider di mercato, Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube.

“Fiorentina in testa alla corsa”

Ma non basta, c'è di più, perché “la Fiorentina è in testa alla corsa, il giocatore ha aperto al trasferimento e l'accordo a questo punto dipende dalla copertura dello stipendio”. Le trattative sono in corso, ma giunti a questo punto, cresce anche l'ottimismo.