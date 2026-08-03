Il punto sul mercato: Pendenti dalle labbra di Mastantuono, ma il settimo colpo è già stato centrato

La Fiorentina chiama e Mastantuono che fa? Il tormentone di questi giorni indubbiamente sarà questo.

La risposta

Paratici e i viola attendono una risposta, intanto il River Plate tira per la giacca il giocatore e il suo procuratore, ma la linea del Real Madrid sembra chiara: restare in Europa per rimanere in campionati competitivi, crescere e nel frattempo anche tenerlo sottocchio in maniera più precisa e puntuale.

Settimo colpo

Tutto questo mentre il settimo colpo in entrata di questo mercato è già stato messo a segno dai viola con l'arrivo di Joao Mario dalla Juventus, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

In uscita

Novità attese anche in uscita dove la posizione di Kean è da definire una volta per tutte e Fabbian e Brescianini hanno estimatori.