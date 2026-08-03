Kean celebra il suo gol al Real Madrid... con una frase ambigua: "Mi sto preparando per essere il tuo ultimo" VIDEO

La permanenza di Moise Kean tra le fila della Fiorentina è sempre incerta, date le voci di mercato che circolano sul suo conto, una su tutte quella che lo vedrebbe trasferirsi al Como. Intanto, per festeggiare il suo gol contro il Real Madrid nell'amichevole di due giorni fa, il bomber viola ha postato un video… con una didascalia particolare.

La frase ambigua

Sotto al video con le sue migliori giocate dell'incontro - con ciliegina sulla torta, il bel gol di testa - la didascalia legge: “Magari è troppo tardi per essere il tuo primo, ma adesso mi sto preparando ad essere il tuo ultimo”. Una frase ambigua da mettere a corredo di un post dove si celebrano azioni di gioco e soprattutto in un momento del genere.

Il video in questione

Cosa avrà voluto dire Kean? La scelta è casuale o c'è di più? Nei prossimi giorni vedremo quanto di concreto c'è dietro alle voci che lo vedrebbero lontano da Firenze.