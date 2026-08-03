"Il Como ha gli argomenti per prendere Kean. I lariani non vogliono fare la Champions per passeggiare"

Il procuratore Danilo Caravello ha parlato a Radio Sportiva e ha toccato vari temi di calciomercato, commentando anche il possibile trasferimento di Moise Kean dal Como alla Fiorentina.

‘I lariani vogliono consolidarsi’

“Il Como se vuole arrivare ad un obiettivo ha dimostrato che ci arriva perché ha idee, una forza societaria pazzesca e in questo momento ha deciso di consolidarsi tra le grandi del nostro campionato, non di farsi una passeggiata in Champions League”.

‘Obiettivi di prima fascia’

“Kean al Como? I lariani stanno andando su obiettivi di primissima fascia concreti e ha gli argomenti economici per prenderli”.