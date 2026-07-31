Fabregas vuole portare Kean al Como. I lariani preparano la prima offerta ufficiale

La permanenza di Moise Kean alla Fiorentina è sempre più incerta. L'attaccante viola guadagna troppo per i nuovi standard viola e la sue cessione potrebbe portare una somma molto alta nelle casse gigliate.

Como su Kean

Su di lui c’è il Como di Cesc Fabregas, grandissimo ammiratore del classe 2000. La Fiorentina, che nel frattempo tratta Pellegrino del Parma, chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro. I lariani stanno riflettendo e facendo tutte le considerazioni del caso.

Offerta in arrivo?

La sensazione, scrive il Corriere dello Sport, è che i lariani potrebbero presentare un’offerta concreta per Kean nelle prossime settimane.