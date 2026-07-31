Terminato il programma personalizzato, Kean torna in gruppo. E contro il Real Madrid...

Moise Kean è sempre al centro di tante voci, sia per quanto riguarda un suo possibile movimento di mercato, sia per le sue condizioni fisiche. L'attaccante viola sta completando il percorso personalizzato dopo il problema alla tibia della scorsa stagione.

Rientro in gruppo

Nell'ultima sessione di allenamento inglese, scrive il Corriere dello Sport, Moise Kean è tornato ad allenarsi in gruppo. Il centravanti ex Juventus aveva seguito un programma di lavoro personalizzato e concordato con lo staff tecnico. Procede tutto secondo i piani dunque per il suo pieno recupero.

La sfida al Real

Domani intano i viola scenderanno in campo contro il Real Madrid. La sensazione è che Kean, dopo aver saltato la sfida al Watford, possa essere della partita, anche se non per tutti i 90 minuti.