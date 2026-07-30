Galbiati: "Kean se ne andrà, servirà prendere un attaccante funzionale, non costoso. Con Grosso nessun titolare davanti"

L'ex Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio sul lavoro sul mercato di Paratici e sulla rosa viola.

Su Piccoli

“Piccoli ha sbagliato? Sì, ma ha sbagliato anche Kean. Secondo me Kean andrà via, mentre Piccoli deve rimanere perché, dopo la scorsa stagione, può solo fare meglio. Per me sta già crescendo: due partite, due gol. Un centravanti deve fare gol, ed è quello che sta facendo. Le amichevoli vanno viste sia per gli aspetti positivi sia per quelli negativi. Se poi dovesse partire Kean, e per me parte, un altro attaccante andrebbe comunque preso. Se vendi Kean per 40 milioni, la gente pensa che tu debba prenderne uno da 100, ma non è così. Devi prendere un attaccante funzionale”.

Sul mercato

"Non so quale sia l'idea di Grosso e Paratici, il mercato è ancora lungo. Servono giocatori utili, al di là del costo: devono essere funzionali al gioco e alla causa. C'è ancora tempo, non è il momento di dare colpe. C'è qualcuno che ha già finito il mercato? Mi pare di no. Secondo me in attacco con Grosso giocherà chi sarà più in forma, non ci saranno titolari fissi. Fagioli? Se arriva un'offerta buona la Fiorentina lo può vendere, secondo me non è fondamentale".