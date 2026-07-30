Graziani: "Se Kean non vuole rimanere che vada via, sarebbe la cosa migliore per tutti. Mastantuono..."

Ciccio Graziani, ex Fiorentina e opinionista, ha parlato a Radio Bruno del mercato della società viola e delle scelte per il futuro della rosa gigliata.

Le parole di Graziani

"Comuzzo mi dispiace vederlo partire, perché è cresciuto nel settore giovanile viola e ha messo subito in mostra qualità importanti. Poi ha avuto una fase calante, ma gli sono stati fatti pesare fin troppo alcuni errori.

Su Mastantuono e Kean

“Mastantuono mi sembra un'operazione estremamente complessa, ma io un tentativo lo farei comunque. L'approdo al Real Madrid lo ha visto magari ancora acerbo sotto l'aspetto emotivo e secondo me Firenze potrebbe rappresentare il palcoscenico ideale per il suo rilancio. Kean? Serve un confronto schietto con lui. li ultimi atteggiamenti non sono piaciuti a nessuno. Io gli darei anche la fascia di capitano se vuole rimanere, per responsabilizzarlo. Ma se non vuole rimanere è meglio che vada via. Tenere un ragazzo senza motivazione non ha senso”.