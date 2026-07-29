"Se Paratici non rinforza l'attacco, gli acquisti fatti finora rischiano di diventare inutili. Kean? Mi ricorda Leao"

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato del mercato della Fiorentina: “Mancano ancora gli esterni offensivi, ma è un ruolo più complicato degli altri se cerchi profili di alto livello. Paratici si sta muovendo con intelligenza e arriverà il momento anche di rinforzare l'attacco; l'unico rimpianto è non vedere il reparto offensivo effettivo in queste prime amichevoli importanti. Di certo costruire un centrocampo importante con giocatori come Atta e Oulai e poi non completare l'attacco renderebbe tutto inutile, ma mi sento tranquillo”.

“Chi al posto di Kean?”

Poi su Kean ha aggiunto: “I dubbi riguardano soprattutto la continuità e la tenuta fisica. Mi ricorda Leao, un giocatore capace di spaccare le partite ma che ha volte non ha la giusta intensità. Si può anche vendere Kean, ma poi chi arriva al suo posto? Pellegrino fatico a giudicarlo, il Parma giocava troppo diversamente dalla Fiorentina. Piccoli? Deve ancora dimostrare il suo valore”.