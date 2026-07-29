Ascari: "Per la Fiorentina avrebbe senso cedere Kean. Gli attaccanti sono rari, ma Zirkzee sarebbe perfetto"

Il procuratore Eugenio Ascari ha parlato della situazione in casa Fiorentina a Lady Radio, a partire da Moise Kean: “Recentemente la sua valutazione economica è scesa. E in più non ha ancora ripetuto i numeri della prima stagione a Firenze. L'infortunio continua a tormentarlo e, nonostante qualche squadra sia interessata, ciò frena anche il mercato”.

“Kean? Avrebbe senso cederlo, nonostante le difficoltà…”

“C'è sicuramente qualche difficoltà, ma per la Fiorentina avrebbe senso cederlo. Se il club viola riuscisse a scendere sotto una certa soglia potrebbe lasciarlo partire. Il motivo principale è l'ingaggio da 4,5 milioni… la cessione riuscirebbe ad alleggerire i costi. E poi? Gli attaccanti sono rari e difficili da trovare, quindi la Fiorentina può fare come ha fatto con Kean”.

“Dovbyk sarebbe stato buono. Zirkzee è perfetto”

“Dovbyk poteva essere un nome adatto, Zirkzee sarebbe perfetto. In ogni caso si parla di calciatori da rigenerare, altrimenti si spendono cifre davvero esorbitanti. L'ingaggio è un grande ostacolo per l'olandese, ma sarebbe davvero l'ideale per il gioco di Grosso”.