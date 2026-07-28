Bucchioni: "Difesa e centrocampo sono praticamente fatti, ecco chi finisce sul mercato. Mancano esterni? Sono tranquillo"

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Mancanza di esterni? Sono abbastanza tranquillo. Se fossero già arrivati sarebbe meglio, Grosso potrebbe già lavorare meglio sulla fase offensiva, ma i reparti che hanno l'esigenza di amalgamarsi meglio sono sempre la difesa e il centrocampo. E lì sei sostanzialmente a posto”.

“Molto curioso del centrocampo. Alcuni finiranno sul mercato”

“Sono molto curioso di vedere all'opera i tre centrocampisti titolari. La rosa è praticamente fatta e guidata da un centrocampo moderno, innovativo e dai piedi buoni (riferimento a Fagioli, Atta e Oulai, ndr). Dietro la Fiorentina ha Ndour, Mandragora e arriverà Thorstvedt. Sono questi i sei centrocampisti, gli altri andranno sul mercato. Lo stesso discorso vale per i difensori: sta andando via Comuzzo e tornerà Pongracic, ecco i quattro centrali”.

“Anche la difesa è fatta. Davanti non sono preoccupato, con la qualità…”

“Un attaccante fa presto a entrare nelle rotazioni, capiscono bene i movimenti richiesti. Se poi riesci a mettere dentro giocatori di qualità molto alta, non ci vuole tanto a inserirli”.