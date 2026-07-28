Polverosi: "Con Dragusin in difesa Comuzzo può partire, era molto lontano dalle aspettative. Mancini ct? Non può sbagliare nulla"

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto a Lady Radio a partire dalla partenza di Comuzzo a Torino: “La sua cessione sta passando abbastanza sottovoce, per una sola ragione: bisogna sempre vedere l'alternativa. Visto che è arrivato Dragusin in difesa, Comuzzo può andare via”.

“Comuzzo può partire con Dragusin in difesa. Deve crescere”

“Se fosse venuto Baschirotto ci sarebbero chiaramente state polemiche. C'è stata una crescita, non ci sono molti dubbi. Il ragazzo deve crescere perché dopo sei mesi fantastici ha infilato un paio di stagioni lontane dalle aspettative”.

“Mancini sgradevole, adesso…”

Sulla scelta di Mancini come ct dell'Italia: “Sarebbe una scelta appoggiata dai club di A? Ecco, loro non devono indirizzare le decisioni bensì supportare la Nazionale e basta. E di questo si deve occupare anche il direttore tecnico. Mancini tornerà in azzurro con i ceci sotto le ginocchia. Ha fatto una cosa non sgradevole, di più. Mi interessa solo che adesso non può più sbagliare una virgola, niente”.