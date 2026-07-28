Longo: "Siamo all'inizio, evitiamo infortuni e dettiamo le linee guida. Conosco bene Firenze, so cosa può dare"

Il viceallenatore della Fiorentina Raffaele Longo, intervenuto ai canali ufficiali del club, ha parlato del momento della preparazione della squadra: “Ora è ancora presto per dire se è pronta, sono appena quindici giorni che lavoriamo insieme. Comunque c'è anche un po' di viavai di giocatori, quindi non è facile dirlo. Siamo all'inizio. Ripeto, l'importante è evitare infortuni e dettare le linee guida di quello che vogliamo dai ragazzi. Per adesso procede tutto bene, c'è ancora tantissimo da fare”.

“Ancora presto per le analisi, per ora tutto bene. Evitiamo infortuni e…”

Sul centrocampo viola: “C'è grande qualità, ma al di là dei centrocampisti parlerei di tutta la rosa. C'è prospettiva per fare un campionato importante. Sappiamo che è l'anno del centenario, è una responsabilità in più. Non deve essere un peso bensì uno stimolo”.

“Tifo viola incredibile, conosco bene Firenze e so cosa può dare”

Sul tifo viola: “Incredibile. Se non ricordo male, nell'anno in C2 c'erano 15mila abbonati. E ricordo perfettamente l'ultima partita in casa contro il Savona, c'erano 35mila persone allo stadio. Conosco benissimo l'ambiente viola, speriamo di creare un'empatia importante tra tifosi, società e squadra. Sarebbe una spinta in più. So benissimo cosa può dare Firenze. Il primo pensiero sapendo di andarci? Bellissimo, qui ci ho passato un'avventura incredibile e sta ripartendo un percorso importante con questa società. Ci saranno ostacoli, ma siamo pronti a fare bene tutti insieme”.