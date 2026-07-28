Longo: "Grosso ha grande personalità, si migliora e ci migliora. La preparazione procede bene. L'anno in C2? Ricordi meravigliosi"

Il vice allenatore della Fiorentina Raffaele Longo, che lavora a stretto contatto con mister Fabio Grosso, è intervenuto ai canali ufficiali del club: “La preparazione prosegue bene, stiamo lavorando bene. I ragazzi si sono messi subito a disposizione. Per prima cosa noi stiamo attenti al fatto che non ci siano infortuni, poi proseguiamo con la programmazione. Naturalmente le gambe non possono ancora andare al 100%, ma questo è normale. Sarebbe un problema il contrario”.

“Grosso ha grande personalità. Preparazione? Procede bene”

Sulla collaborazione con Grosso: “L'ho conosciuto ormai tre anni fa, credo che sia un tecnico di grande personalità. Prova sempre a mettersi in gioco, nel senso che prova a migliorarsi e a migliorarci. Tutto è nato da una telefonata, da lì siamo partiti insieme. E gli ultimi due anni sono stati discreti, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi”.

“Ricordi meravigliosi di Firenze. L'anno in C2…”

Sull'anno in Serie C2: “Di Firenze ho un ricordo meraviglioso, ormai sono ventiquattro anni fa… In primis lo ricordo bene perché in quel periodo era nata mia figlia, poi abbiamo fatto una cavalcata incredibile. Avevamo faticato all'inizio, ma alla fine abbiamo vinto il testa a testa con il Rimini. In gruppo avevamo gente come Quagliarella e Diamanti, c'erano veterani come Di Livio e Riganò. Ricordo quell'anno sempre con grande affetto”.