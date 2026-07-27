Filippi: "Primo impatto molto positivo a Firenze. Christensen interessante, Lezzerini punto di forza, Fei ha talento"

Sui canali ufficiali della Fiorentina è intervenuto il preparatore dei portieri, mister Claudio Filippi, in riferimento ai metodi di allenamento: “Lo sport è in continua evoluzione, sono cambiate le regole e la tipologia negli atleti soprattutto nel calcio. Cambiano anche i palloni, che generano tanta instabilità. Lavoriamo tanto sulla gestione della palla, un tema che secondo me è centrale. Dobbiamo stare al passo coi tempi, essere pronti a cogliere i nuovi aspetti e trovare nuove forme di allenamento”.

“Ecco gli aspetti sui quali lavoreremo tanto”

Portiere costruttore del gioco? “Va a momenti, il calcio va a mode e tendenze. Per un periodo sembrava che il portiere non potesse giocare senza capacità di costruzione… Adesso sta tornando un po' il gioco lungo. I giovani hanno già abilita coi piedi, nelle giovanili ci hanno lavorato tanto, ma il portiere deve essere molto bravo a difendere la porta e lo spazio, dentro e fuori l'area di rigore. Anche giocare bene sotto pressione e nei duelli è cruciale, cercheremo di lavorare su questo”.

“Contento di Christensen e Lezzerini. Fei ha talento”

Sugli altri portieri in viola: “Sono molto contento del gruppo che ho a disposizione. Christensen può fare cose davvero interessanti e Lezzerini è un portiere esperto, vero punto di forza. Fei è un giovane aggregato dalla Primavera che ha del talento, farà bene. Per il resto non ho ancora conosciuto gli altri portieri, li guarderò con attenzione perché è un piacere veder crescere i giovani”.

“Mi aspetto voglia di migliorarsi, bene il primo impatto. Firenze bella anche da avversario”

Aspettative dall'avventura in viola? “Mi aspetto di lavorare in un contesto voglioso di migliorarsi, di ottenere il massimo delle possibilità. E il primo impatto è stato questo, c'è voglia di crescere e stare insieme. Il primo momento è stato estremamente positivo. Da avversario? Ho fatto anni da acerrimo nemico della Fiorentina (ride, ndr). Ricordo un ambiente molto bello, caldo, con una tifoseria speciale. Venire a giocare qui a Firenze è sempre stato bello, stavolta sarò dalla loro parte. Spero di esultare insieme ai tifosi”.