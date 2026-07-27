Filippi: "A Firenze grazie a Paratici, la Fiorentina mi convince e ha voglia di fare grandi cose. De Gea un grande, allenarlo è difficile"

Il preparatore dei portieri della Fiorentina Claudio Filippi è intervenuto ai canali ufficiali del club: “La preparazione procede molto bene perché ho trovato quattro ragazzi estremamente disponibili a lavorare e con delle ottime qualità. Si possono fare cose belle e lavoreremo per questo”.

“A Firenze perché convinto da Paratici. Con Grosso ci sono tutti i presupposti per…”

“Mister Allegri è stato molto carino nei miei riguardi. Ho scelto Firenze perché sono rimasto convinto dal progetto che mi ha prospettato Fabio Paratici, con il quale ho lavorato per più di dieci anni. Mi hanno raccontato bene di un club in crescita, che ha voglia di fare cose belle e con una struttura meravigliosa. Grosso l'ho conosciuto da calciatore e l'ho visto lavorare nella Primavera della Juventus, è giovane e ha qualità. Anche a Sassuolo ha fatto cose davvero egregie. Ci sono tutti i presupposti per costruire una squadra di talento, sono nel posto giusto”.

“De Gea è un grande giocatore. Ed è complicato allenarlo”

“Ho avuto la fortuna di allenare grandi portieri, da Buffon a Marchegiani e Maignan. Chiaramente lavorare con De Gea è uno stimolo notevole e meraviglioso, i grandi giocatori hanno sempre intuizioni e letture speciali e lui è uno di questi. Spesso lavorare con giocatori di questo livello è estremamente complicato, fanno sembrare il gioco semplice e trovare esercitazioni per loro non è così banale”.

“Il portiere conosce bene le sue qualità”

“I portieri non sono matti, sono consapevoli che le loro gesta portano al risultato. Sanno perfettamente di non farsi male se utilizzano una buona tecnica. Hanno un grande atteggiamento di coraggio, ma al tempo stesso conosco bene le loro qualità”.