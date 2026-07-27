​​

header logo

L'ora del fedelissimo di Grosso per la nuova Fiorentina

Redazione /
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt. Foto: Fiorentinanews.com
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Un'idea di mercato portata avanti fin dal primo momento dalla Fiorentina e ancora mai depennata è quella che porta a Kristian Thorstvedt, un fedelissimo di Fabio Grosso che lo ha avuto al Sassuolo e adesso lo allenerebbe di nuovo volentieri. 

Altre urgenze

Sull'argomento scrive La Gazzetta dello Sport che le due società hanno già avuto nelle scorse settimane un primo contatto, poi tutto è stato messo in stand by anche perché sia da una parte che dall'altra c'erano altre urgenze da sistemare. 

Ora però…

Ora, però, può tornare di moda e lo stesso giocatore ha dato da tempo il suo benestare al trasferimento. 

Notizie correlate
💬 Commenti (2)