L'ora del fedelissimo di Grosso per la nuova Fiorentina

Un'idea di mercato portata avanti fin dal primo momento dalla Fiorentina e ancora mai depennata è quella che porta a Kristian Thorstvedt, un fedelissimo di Fabio Grosso che lo ha avuto al Sassuolo e adesso lo allenerebbe di nuovo volentieri.

Altre urgenze

Sull'argomento scrive La Gazzetta dello Sport che le due società hanno già avuto nelle scorse settimane un primo contatto, poi tutto è stato messo in stand by anche perché sia da una parte che dall'altra c'erano altre urgenze da sistemare.

Ora però…

Ora, però, può tornare di moda e lo stesso giocatore ha dato da tempo il suo benestare al trasferimento.