Centrocampo al completo? Non è detto: l'accordo con Thorstvedt è sempre valido, la Fiorentina aspetta lo sconto

Incredibile ma vero, potrebbero esserci ulteriori novità a centrocampo per la Fiorentina, nonostante il reparto sia super affollato. La felice conclusione dell'affare Oulai infatti non esclude a priori l'arrivo di Kristian Throstvedt: secondo il Corriere dello Sport infatti, l'accordo tra il norvegese e il club gigliato è tutt'ora valido e usato come perno per far pressione sul Sassuolo.

Una spesa al ribasso

Le intenzioni di Paratici sono chiare: accordo col giocatore e contratto in scadenza tra un anno sono i punti di forza viola nell'affare. La Fiorentina in pratica sta aspettando che il Sassuolo ceda, accettando una contropartita tra i vari Sohm, Fabbian o Brescianini, da sommare magari ad un esborso minimo. E i neroverdi sembrano potersi convincere a breve.