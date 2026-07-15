Oulai (in chiusura) non esclude Thorstvedt. Il caso particolare chiamato Fagioli

E' il momento della chiusura per quanto riguarda il passaggio di Christ Inao Oulai alla Fiorentina per migliorare ancora il livello del centrocampo viola.

Ma c'è un particolare importante da sottovalutare, sempre per la linea mediana: l'arrivo dell'ivoriano non esclude quello di Kristian Thorstvedt, calciatore gradito al tecnico Fabio Grosso.

Grandi manovre dunque anche nel settore nevralgico del campo, che poi si tramuteranno anche in cessioni di quegli elementi che saranno in eccedenza, soprattutto Fabbian e Brescianini che pure sono stati riscattati a fine campionato scorso.

E un discorso a parte dovrà essere fatto anche su Fagioli, che con l'arrivo di Oulai non è certissimo di avere un ruolo da titolare in questa squadra.