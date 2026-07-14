Ceccarini: "Fiorentina, non solo Oulai: ancora pressing su Bakayoko. Napoli, piace Dodo ma non solo"
L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla Fiorentina e sulle situazioni di mercato che la riguardano, tramite i propri canali social.
Sugli esterni
“Non solo Oulai - si legge -, la Fiorentina spinge forte anche per Bakayoko del Lipsia”. Classe 2003, belga di origini ivoriane, è seguito con attenzione dai viola che devono ancora investire in quella zona di campo.
Sui terzini
Altri due aggiornamenti, che stavolta riguardano i terzini: “Il Napoli continua a pensare per Dodo alla fascia, ma c'è pure l'ipotesi Fortini. Che, però, piace anche al Torino”.
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