Anche a livello giovanile, la beffa è sempre dietro l'angolo. Lo sa bene la Fiorentina che, nell'estate del 2015, si vide soffiare Milinkovic-Savic dalla Lazio quando tutto sembrava ormai scritto, col contratto già pronto.

La ricostruzione

Ebbene, quello che è successo oggi ha ricordato quanto accaduto 11 anni fa: come riporta la Gazzetta Regionale, il classe 2012 Marco Aurelio Conti, considerato tra i migliori attaccanti della sua annata in Italia, era al Viola Park per passare alla Fiorentina, che lo avrebbe prelevato proprio dalla Lazio.

Un brutto déjà vu

Sembrava tutto indirizzato, e invece… poco prima della firma si è inserito il Como, che avrebbe convinto il ragazzo a ripensarci andando così a scegliere i lariani. Una situazione che ricalca in maniera quasi perfetta quella pagina buia della storia della Fiorentina, beffata ancora una volta al fotofinish.