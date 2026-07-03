Addio di Piccoli sempre più vicino. Lazio e Fiorentina d'accordo sulla formula, ma c'è uno scoglio da aggirare

Il nome di Piccoli è in cima alla lista della Lazio per il ruolo di centravanti. L'attaccante della Fiorentina piace sia a Rino Gattuso, sia alla società, che potrebbe portarlo a Roma sborsando una cifra irrisoria.

Accordo sulla formula

La trattativa per il giocatore non sembra essere delle più difficili. La comunione d'intenti fra Lazio e Fiorentina potrebbero portare l'attaccante ex Cagliari nella capitale in breve tempo. Paratici, che vuole rivalutare economicamente il classe 2001 dopo un'annata deludente, vuole vendere Piccoli solamente in prestito e senza obbligo di riscatto. Una formula che la Lazio, a causa dell'obbligo di fare mercato a saldo zero, accetterebbe volentieri.

Lo scoglio

Secondo il Corriere dello Sport c'è però un piccolo scoglio da aggirare per portare la trattativa a compimento. La Fiorentina vorrebbe una cifra intorno al milione per il prestito, che diventerebbe così oneroso. La Lazio non è della stessa idea, ma la sensazione è che le due società possano trovare presto una quadra.