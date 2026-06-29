Paratici vuole Liberali e pensa ad uno scambio. Il ds viola disposto ad un sacrificio importante

La Fiorentina si sta muovendo anche per rinforzare il centrocampo. Oltre al solito Thorstvet, impegnato con la Norvegia al mondiale, la squadra viola sta provando ad inserirsi per un giovane talento del Catanzaro.

Costo e concorrenza

Secondo La Nazione, la Fiorentina nelle prossime ore avvierà i contatti con il Catanzaro per parlare del giovane centrocampista offensivo Liberali. Il classe 2007 ha una clausola di circa 6 milioni (il 50% andrà al Milan, sua ex squadra) e piace a tanti club, su tutti Como e Sassuolo.

Sacrificio e contropartite

Paratici vuole provare il sorpasso ed è disposto anche ad inserire una contropartita per battere la concorrenza. Il ds dei calabresi Polito è interessato, per esempio, al prestito di Amatucci.