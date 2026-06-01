Liberali non piace solo alla Fiorentina: quanta concorrenza in Serie A. Gli ultimi arrivati e la missione italiana

Com'è ormai noto, il Como è alla ricerca di giocatori italiani da aggiungere alla propria rosa vista la carenza di giocatori autoctoni. In questa ricerca, avrebbe messo gli occhi anche su un talento seguito con grande attenzione dalla Fiorentina.

Esordio positivo

Si tratta di Mattia Liberali, che ha fallito l'accesso alla Serie A sotto la guida di mister Aquilani, perdendo solo in finale dei play-off col suo Catanzaro. Arrivato in Calabria a parametro zero - il Milan detiene però il 50% sulla rivendita -, il suo primo anno in Serie B è stato positivo: 3 reti e 3 presenze in 24 partite di campionato per il classe 2007.

Concorrenza in patria

Numeri niente male, che hanno convinto il Catanzaro: se sarà cessione, ci vorranno almeno 10 milioni. Come detto, la Fiorentina è da tempo dietro al giocatore ma, come riporta Calciomercato.it, ci sono gli sguardi indiscreti anche di Como, Bologna e Sassuolo. Previsto dunque un suo passaggio in Serie A: vediamo se in direzione Firenze.