Il talento sotto la guida di Aquilani che sogna la Serie A e che la Fiorentina segue con attenzione

Nell'importante mole di lavoro che aspetta Paratici in questa estate in ottica calciomercato, uno degli obiettivi chiacchierati in orbita per la Fiorentina dell'anno prossimo sta facendo faville in Serie B, sotto la guida di Aquilani.

Occhi sulla trequarti

Un Catanzaro arrivato ai play-off in forma smagliante, vincendo prima per 3-0 contro l'Avellino e bissando il risultato nell'andata contro il Palermo. A un passo dalla finale per accedere in Serie A, c'è un talento tra le fila dei giallorossi che incanta il pubblico del ‘Ceravolo’: è Mattia Liberali, classe 2007 ex Milan, che ha raccolto 3 gol - l'ultimo ieri contro i rosanero - e 3 assist nelle 24 presenze messe a referto quest'anno, all'esordio con continuità tra i ‘grandi’. Trequartista mancino e brevilineo, su di lui si sono posati gli occhi del DS Paratici.

Quanto mi costi

Il Catanzaro, anche in virtù di un futuro ancora incerto, ha momentaneamente alzato il muro: per comprare il ragazzo però potrebbero bastare 7 milioni. Liberali è infatti approdato a Catanzaro gratuitamente, ma il Milan ritiene il 50% di rivendita sul suo cartellino: questo potrebbe far alzare la valutazione dei giallorossi, nella speranza però che Aquilani possa intercedere nella trattativa, qualora partisse.