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Confermata la gravità dell'infortunio di Parisi: rottura del crociato. Ora l'operazione, ecco i tempi di recupero

Redazione /
Fabiano Parisi
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Nella tarda mattinata di oggi Fabiano Parisi è arrivato in stampelle a Villa Stuart a Roma dopo il grave infortunio di ieri rimediato durante la partita contro la Juventus

Confermata la rottura del crociato

Per il terzino della Fiorentina confermata la la rottura del legamento crociato della gamba destra, come riporta il Corriere dello Sport. 

I tempi di recupero

Parisi sarà operato nelle prossime ore nella clinica capitolina dal professor Pierpaolo Mariani. Per lui si stima un periodo di stop ai box della durata di 5 mesi.

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