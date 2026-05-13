Stadio Franchi, ci mancavano solo le maxi colonne per fare polemica. Dove saranno collocate e che impatto avranno sulla visuale

Il cantiere dello stadio Artemio Franchi riesce ad essere una fonte infinita di polemiche specie tra le forze politiche che siedono in consiglio comunale.

L'ultimo fronte si è aperto per la presenza delle maxi colonne (citazione dell'assessore Perini) presenti ai lati della Fiesole. Qualcuno ha fatto presente l'assenza di tali colonne al momento della presentazione dei render durante il concorso, ed è vero che non c'erano. Ma è anche vero che molto spesso non ci sono tutti gli elementi in questo tipo di render, che troviamo invece quando si arriva al progetto definitivo.

Numero e impatto

Comunque queste maxi colonne saranno quattro in tutto lo stadio, due in Fiesole, appunto e due in Ferrovia, come si evince bene dall'immagine che pubblichiamo qui sopra. Serviranno per la collocazione di maxi schermi laterali e anche per sorreggere in parte la copertura dei vari settori. L'impatto sulla visuale degli spettatori? Inesistente.

Le ‘sporgenze’ in Fiesole

E quelle sporgenze che si vedono attualmente in Fiesole? Semplici impalcature che verranno rimosse quando non ce ne sarà più bisogno per portare avanti lavori.