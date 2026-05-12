Pierguidi: "A Firenze ci sarà uno stadio moderno e non un buco nero come il Flaminio a Roma"

Il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, è sempre stato uno dei maggiori sostenitori dell'opportunità di rimodernare lo stadio Artemio Franchi.

No Flaminio bis

La sua preoccupazione principale era quella che a Firenze potesse ripetersi quello che è accaduto a Roma con lo stadio Flaminio, altro impianto progettato dall'architetto Pier Luigi Nervi, che, in attesa di un progetto di rinnovamento, sta cadendo a pezzi.

“A Firenze non ci sarà un ‘buco nero’”

“La cosa importante è che a Campo di Marte ci sarà un impianto moderno e non un “buco nero” come accaduto con lo stadio Flaminio a Roma” ha detto in queste ore lo stesso Pierguidi, che sta seguendo da vicino l'evoluzione del cantiere dello stadio.