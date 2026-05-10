Fiorentina-Genoa 0-0, primo tempo in corso. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
FIORENTINA-GENOA 0-0
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Braschi. All. Paolo Vanoli
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25' - Ripartenza del Genoa condotta da Colombo che si lascia dietro Gosens e poi serve in area Ekhator, tiro potente ma impreciso
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22' - Passaggio impreciso di Mandragora per Solomon, ne nasce la ripartenza del Genoa con un cross insidioso che Ranieri mette in corner
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19' - Cross di Solomon sul secondo palo, Mandragora scarica per Dodo che tenta un improbabile tiro d'esterno mancando ampiamente lo specchio della porta
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14' - Sempre Solomon il più intraprendente della Fiorentina. Momento in cui i viola spingono nella metà campo avversaria, ma senza riuscire a rendersi pericolosi
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7' - Errore di Dodo che libera Vitinha, tiro dai venticinque metri centrale e bloccato da De Gea
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4' - Grande giocata di Braschi per Solomon che taglia tutto il campo palla al piede e scarica su Dodo, cross sul secondo palo impreciso per Gosens
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Si comincia!
0' - L'arbitro fischia! E' iniziata Fiorentina-Genoa