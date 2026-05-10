La probabile formazione della Fiorentina: dubbio in attacco per Vanoli. Chi con Mandragora e Fagioli in mezzo?
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina è pronta a tornare in campo contro il Genoa. Vanoli è alla ricerca del punto che vuole dire salvezza.
Le scelte
Il dubbio principale per Vanoli riguarda l'attacco, con la Fiorentina che ritrova Piccoli ma non Kean. Da capire se l'ex Cagliari sarà impiegato dal primo minuto o se ci sarà Gudmundsson. Nel caso possibile anche l'impiego di Solomon come esterno alto se ci sarà l'islandese. Da capire se con Fagioli e Mandragora in mezzo ci sarà Ndour o Brescianini.
La probabile formazione
La probabile formazione Fiorentina (4-3-3): De Gea, Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens, Ndour (Brescianini), Fagioli, Mandragora, Solomon, Gudmundsson, Parisi.
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