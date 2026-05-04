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Roma-Fiorentina 2-0, raddoppio giallorosso di Wesley. Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Redazione /

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Roma-Fiorentina 2-0 (13' Mancini, 16' Wesley)

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Brescianini, Ndour, Solomon; Gudmundsson.

  • 24'
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    Lancio lungo per Malen, lo trattiene vistosamente Pongracic che viene ammonito.

  • 22'
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    Roma che si concede anche la costruzione dal basso, ma la Fiorentina non ha ancora reagito.

  • 19'
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    Fiorentina che deve riorganizzarsi a centrocampo, la Roma ora fa girare palla con dinamismo.

  • 16'
    goal
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    Secondo gol della Roma

    Raddoppio della Roma: Soulè cerca Hermoso nei pressi dell'area viola, con quest'ultimo che scarica il pallone per Wesley che calcia di potenza e sigla il 2-0.

  • 13'
    goal
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    Gol della Roma

    Roma avanti 1-0: calcio d'angolo per i giallorossi, in area Mancini elude la marcatura di Ranieri e spedisce in porta il pallone.

  • 11'
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    Traversa della Roma!

    Si gira e si proietta verso la porta Malen provando la conclusione e centrando la traversa.

  • 9'
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    Kone che cerca Soulè in attacco, lo chiude Gosens.

  • 6'
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    Fiorentina pimpante in questo avvio di partita, anche se vengono giocati tanti palloni lunghi.

  • 3'
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    Fiorentina all'attacco con Harrison che va al cross in area, devia il pallone Mancini.

  • 1'
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    Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa del pilota Alex Zanardi inizia la gara. Forza viola!

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