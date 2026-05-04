Roma-Fiorentina 2-0, raddoppio giallorosso di Wesley. Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com
Roma-Fiorentina 2-0 (13' Mancini, 16' Wesley)
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Brescianini, Ndour, Solomon; Gudmundsson.
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24'
Lancio lungo per Malen, lo trattiene vistosamente Pongracic che viene ammonito.
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22'
Roma che si concede anche la costruzione dal basso, ma la Fiorentina non ha ancora reagito.
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19'
Fiorentina che deve riorganizzarsi a centrocampo, la Roma ora fa girare palla con dinamismo.
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16'
Secondo gol della Roma
Raddoppio della Roma: Soulè cerca Hermoso nei pressi dell'area viola, con quest'ultimo che scarica il pallone per Wesley che calcia di potenza e sigla il 2-0.
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13'
Gol della Roma
Roma avanti 1-0: calcio d'angolo per i giallorossi, in area Mancini elude la marcatura di Ranieri e spedisce in porta il pallone.
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11'
Traversa della Roma!
Si gira e si proietta verso la porta Malen provando la conclusione e centrando la traversa.
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9'
Kone che cerca Soulè in attacco, lo chiude Gosens.
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6'
Fiorentina pimpante in questo avvio di partita, anche se vengono giocati tanti palloni lunghi.
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3'
Fiorentina all'attacco con Harrison che va al cross in area, devia il pallone Mancini.
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1'
Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa del pilota Alex Zanardi inizia la gara. Forza viola!