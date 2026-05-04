La probabile formazione della Fiorentina: rientrano Pongracic e Gosens, ancora avanti con il tridente-fantasia

Niente da fare ancora per Roberto Piccoli che dopo il Sassuolo, salterà anche la Roma questa sera e Fiorentina che ancora una volta si presenterà senza attaccanti di ruolo in campo. Sarà ancora tridente-fantasia dunque, con Gudmundsson da riferimento centrale e la coppia Solomon-Harrison ai lati.

Buone notizie invece in difesa, con il rientro di Gosens e quello di Pongracic dalla squalifica. In panchina finalmente anche Parisi, questo l'undici probabile di Vanoli:

De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora, Ndour; Harrison, Solomon, Gudmundsson.