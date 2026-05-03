Gasperini: "La Fiorentina arriva da una striscia positiva, ha avuto difficoltà ma è competitiva"

Conferenza stampa serale per Gian Piero Gasperini che ha parlato così alla vigilia di Roma-Fiorentina:

"In questo momento ci sono due binari. Uno è quello della stagione, che è ancora viva e molto attiva. Domani giochiamo una partita molto importante contro la Fiorentina, una squadra che arriva da una striscia positiva, credo di sette risultati utili, e che si è tirata fuori da una situazione di classifica difficile. È una squadra di valore, che magari ha avuto delle difficoltà ma resta competitiva. Noi siamo assolutamente concentrati su questa gara, perché a quattro giornate dalla fine siamo ancora dentro. Dobbiamo anche guardare i risultati delle altre, ma la classifica la conosciamo tutti e l’attenzione deve restare su questo finale".